Lima (AFP) Die Finanzminister der zwanzig führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben den von der OECD vorgelegten Plan zur Bekämpfung der Steuervermeidung internationaler Konzerne gebilligt. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Freitag beim Treffen der Finanzminister in Lima mit. Sie hatte die Vorschläge am Montag vorgelegt.

