Umfrage: VW verliert Verbrauchervertrauen wegen Abgas-Skandals

Berlin (dpa) - Volkswagen hat einer Umfrage zufolge wegen des Abgas-Skandals massiv das Vertrauen der deutschen Verbraucher verloren. Wie aus einer aktuelle und repräsentativen Studie des Verbandes der Kommunikationsagenturen GPRA hervorgeht, vertrauen nur noch 43 Prozent der Befragten dem Wolfsburger Konzern. Zuletzt hatte der Verband im Oktober 2013 vergleichbare Werte erhoben: Damals gaben 84 Prozent der Befragten an, VW zu vertrauen, teilte die GPRA mit. Über die Umfrage hatten zuvor "Wirtschaftswoche" und "Focus" berichtet. Auch andere deutsche Hersteller bekämen das zu spüren. Dabei "wird deutlich, dass sich die Verbraucher persönlich von der Autoindustrie hintergangen führen", sagte GPRA-Präsident Uwe Kohrs.

Geglückter Börsenstart von Schaeffler - Aktienpreis über Ausgabekurs

Herzogenaurach/Frankfurt (dpa) - Trotz der anhaltenden Turbulenzen der VW-Abgas-Affäre haben am Freitag viele Anleger zu dem erstmals angebotenen Papier des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler gegriffen. Die starke Nachfrage ließ den Kurs gleich zu Handelsbeginn auf 13,50 Euro steigen - und damit einen Euro über dem Ausgabepreis. Nach zunächst stärkeren Ausschlägen pendelte sich der Kurs der am regulierten Markt gehandelten Vorzugsaktie gegen Mittag bei 13,40 Euro ein. Der Börsengang war durch die zuletzt unsichere Lage an den Aktienmärkten sowie durch den Abgas-Skandal beim Autobauer Volkswagen überschattet worden. Deswegen hatten sich auch die Investorengespräche in die Länge gezogen.

Bundesbank: Deutsche wollen Kleinmünzen behalten

Frankfurt/Main (dpa) - Auch wenn Verbraucher nur selten mit Ein- und Zwei-Cent-Münzen bezahlen: Nach Überzeugung der Deutschen Bundesbank wollen die wenigsten auf die kleinsten Geldstücke verzichten. "Die deutsche Bevölkerung hat nach unseren Untersuchungen eine positive Einstellung zu Kleinmünzen", sagte Notenbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Die Mehrheit sei gegen eine Abschaffung der kupferfarbenen Geldstücke. Die Bundesbank sehe keinen Grund, warum der Wunsch der deutschen Bevölkerung, an den Kleinmünzen festzuhalten, nicht erfüllt werden sollte.

Oettinger: Neuer Mobilfunkstandard kommt in fünf Jahren

Brüssel (dpa) - Der künftige Mobilfunkstandard 5G für schnellere Datenverbindungen dürfte nach Einschätzung von EU-Digitalkommissar Günther Oettinger 2020 eingeführt werden. Die Europäer seien dabei im weltweiten Vergleich vorne dabei, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Oettinger hob hervor, der 5G-Standard sei beispielsweise für die Vernetzung selbstfahrender Autos nötig. "Wir brauchen globale Standards", sagte er. Nach Übereinkommen mit Südkorea und Japan sei vor wenigen Wochen ein sogenanntes Memorandum mit China unterzeichnet worden. Auch die USA zeigten sich interessiert. "Wir organisieren ein Netzwerk, um eine weltweite technische Übereinkunft zu erreichen."

Schäuble glaubt an 100-Milliarden-Klimafonds

Lima (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ist zuversichtlich, dass das Ziel eines 100 Milliarden US-Dollar umfassenden Fonds zur Anpassung an den Klimawandel erreicht wird. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Schäuble am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in der peruanischen Hauptstadt Lima. Aber alle müssten ihre Verpflichtungen erfüllen, "damit das Ziel erreicht wird, dass wir bis 2020 jährlich 100 Milliarden dafür aufbringen". Bisher sind nach einem OECD-Zwischenbericht knapp 62 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln zugesagt worden. Deutschland will bis zu 4,5 Milliarden Dollar pro Jahr beisteuern.

Gewerkschaft warnt vor "Kahlschlag" bei Bahn-Gütersparte Schenker

Berlin (dpa) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fürchtet einen drastischen Arbeitsplatzabbau bei der Bahn-Gütersparte DB Schenker Rail. EVG-Chef Alexander Kirchner sprach am Freitag von einer verkehrspolitischen Bankrotterklärung. "Hier geht es um Existenzen, um Menschen, die sich für die DB AG aufgerieben haben." Nach Informationen aus Arbeitnehmerkreisen erwägt der Konzern, bis zu 5000 Arbeitsplätze abzubauen und Hunderte Güterverkehrsstellen nicht mehr anzufahren. Das Unternehmen war dazu am Freitag zunächst nicht zu erreichen. Die Bahn hatte im vergangenen Jahr im Schienengüterverkehr rote Zahlen geschrieben, Schenker Rail gilt im Konzern als Sorgenkind.

Trends zur "Anuga": vegan ist in - und schnelles Essen unterwegs

Köln (dpa) - Die deutschen Verbraucher essen immer häufiger unterwegs, haben weniger Zeit einzukaufen oder gar zu kochen. Das geht aus einer repräsentativen Studie der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie (BVE) und der Marktforschungsgesellschaft GfK hervor, die am Freitag in Köln vorgestellt wurde. Frühstück und Mittagessen verlagerten sich besonders häufig nach draußen, sagte BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff vor dem Start der weltgrößten Ernährungsmesse "Anuga". Die Nachfrage im Einzelhandel sinke mengenmäßig. Es gebe aber einen Trend, bewusster und hochwertiger zu kaufen und zu konsumieren.

Dax steigt deutlich über 10 000 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat die Marke von 10 000 Punkten am Freitag zurückerobert. Angetrieben von der Aussicht auf noch länger strömendes Billiggeld in den USA gewann der deutsche Leitindex bis zum Nachmittag 1,33 Prozent auf 10 125,80 Punkte. Das Kursbarometer hat auch gute Chancen auf eine sehr positive Wochenbilanz. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 0,43 Prozent am Vortag auf 0,46 Prozent. Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1362 (Donnerstag: 1,1254) US-Dollar fest.