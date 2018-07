Jerusalem (AFP) Ein jüdischer Mann hat nach Angaben der Polizei am Freitag vier Araber mit Messerstichen verletzt. Die Attacke ereignete sich in der südisraelischen Stadt Dimona. Seit Beginn der jüngsten Gewaltwelle in Israel und den besetzten Palästinensergebieten vor acht Tagen ist dies der erste Fall, in dem ein Jude als Messerstecher verdächtigt wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.