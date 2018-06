Seoul (AFP) Für die große Militärparade am Samstag zum 70. Jahrestag der kommunistischen Arbeiterpartei in Nordkorea bietet das Land massiv Soldaten und Militärfahrzeuge auf. Satellitenbilder zeigten hunderte von gepanzerten Fahrzeugen, Militär-Lkws, Soldaten und Pferde, wie das US-koreanische Institut an der John Hopkins Universität auf seiner Internetseite mitteilte. Auf einem ausgedehnten Gelände in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang sind demnach 800 Zelte, 700 Lkws und 200 gepanzerte Fahrzeuge zu sehen. Die Militärparade könnte demnach die größte in der Geschichte Nordkoreas werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.