Prag (AFP) Wegen der Flüchtlingskrise will Tschechien seine Kontrollen an der Grenze zu Österreich verstärken. Ab dem Wochenende werde es an 20 Übergangspunkten stichprobenartige Kontrollen geben, kündigte das Innenministerium am Samstag in Prag an. "Es geht um die Ausweitung einer bereits ergriffenen Maßnahme."

