New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat EU-Militäreinsätzen gegen Schleuser im Mittelmeer zugestimmt. Der Sicherheitsrat verabschiedete am Freitag mit 14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung eine entsprechende Resolution. Die Enthaltung kam von Venezuela. Der Beschluss verleiht dem EU-Einsatz, bei dem auf hoher See Jagd auf Schleuser gemacht wird, internationale Legitimität.

