New York (AFP) Mit Liedern am Strawberry-Fields-Denkmal in New York haben Fans des verstorbenen Ex-Beatles John Lennon den 75. Geburtstag ihres Idols gefeiert. Rund einhundert Menschen versammelten sich am Freitag an der Gedenkstätte am Rande des Central Park. Begleitet von Gitarren- und Klaviermusik sangen sie berühmte Lennon-Hits wie "Imagine", "Get Back", "With a little help from my friends" oder "Working Class Hero". Fans legten Blumen und Äpfel an dem Denkmal nieder, in dessen Mitte in einem Bodenmosaik das Wort "Imagine" steht - in Erinnerung an Lennons weltberühmten Song.

