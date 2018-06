Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Trägern des diesjährigen Friedensnobelpreises gratuliert und die Auszeichnung als Ehrung des tunesischen Volkes gewürdigt. Obama erklärte am Freitag, die Verleihung des Preises an ein Bündnis tunesischer Organisationen sei eine "Anerkennung der Beharrlichkeit und des Mutes des tunesischen Volkes". Die Menschen in dem Land hätten trotz "politischer Morde und terroristischer Angriffe" zusammengefunden und stünden für "Einheit, Kompromiss und Toleranz".

