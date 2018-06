Los Angeles (AFP) Der bei einem Angriff in Kalifornien niedergestochene Thalys-"Held" Spencer Stone ist außer Lebensgefahr. Der Soldat sei "wach, er kann aufstehen und ist guter Dinge", erklärte das behandelnde Krankenhaus in Sacramento am Freitag. Demnach wurde der 23-Jährige nach dem Angriff in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) zwei Stunden lang operiert. Sein Zustand galt nicht mehr als lebensgefährlich und es wurde mit Stones vollständiger Erholung gerechnet.

