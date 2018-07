Chicago (AFP) Zum zweiten Mal an einem Tag hat es bei einer Schießerei an einer US-Universität einen Toten gegeben. In einem Wohnkomplex auf dem Campus der Texas Southern University in Houston wurden am Freitag ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Campus wurde abgeriegelt, der Unterricht fiel für den Rest des Tages aus.

