Offenbach (dpa) - Die Hochs "Petra" und "Oldenburgia" bringen Deutschland an diesem Wochenende sonniges Herbstwetter - vor allem am Sonntag. Nicht überall ist aber goldenes Oktoberwetter angesagt.

Sturm, Bodenfrost und Nebel tauchen ebenfalls auf, wie Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach sagte. Mitte nächster Woche könnte dann der erste Schnee am Alpenrand und in den Kammlagen der Mittelgebirge fallen.

Viel Sonne im Norden sagen die Meteorologen für heute vorher. Die Hochs dringen aber nicht ganz bis in den Süden vor, abziehende Tiefausläufer bringen Nebel und Wolken.

An den Küsten und im Bergland muss mit teils stürmischen Böen gerechnet werden, weil sich mit dem nach Südeuropa abziehenden Ex-Hurrikan "Joaquin" die Luftdruckgegensätze verschärfen. Die Temperaturen sinken auf 11 Grad im Osten und Nordosten, am Oberrhein sind noch einmal 17 Grad möglich. Im Norden muss dagegen mit Bodenfrost gerechnet werden.

Wolken trüben am Sonntag nur im äußersten Norden und im Süden das sonnige Bilderbuch-Herbstwetter. Die Temperaturen sinken aber weiter, auf 9 bis 16 Grad. "In der Nacht zum Montag muss deutschlandweit verbreitet mit Frost in Bodennähe gerechnet werden", so Schappert. Die neue Woche beginnt noch mit viel Sonnenschein, zur Wochenmitte wird es wieder wechselhafter.

DWD-Vorhersage