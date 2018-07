Ankara (AFP) Bei einem Anschlag auf eine Friedensdemonstration in Ankara sind am Samstag 86 Menschen getötet und 186 weitere verletzt worden. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte die Tat als "abscheulichen Anschlag" auf Einheit und Frieden des Landes. Der schwerste Anschlag, der jemals in der türkischen Hauptstadt verübt wurde, erschütterte das Land drei Wochen vor der vorgezogenen Parlamentswahl.

