Kairo (AFP) Die berühmte goldene Totenmaske des Tutanchamun wird seit Samstag unter der Leitung eines deutschen Experten restauriert. Die Totenmaske aus massivem Gold sei für die Restaurierungsarbeiten aus dem Ausstellungssaal im Ägyptischen Museum in Kairo in einen anderen Saal gebracht worden, sagte Muschira Mussa vom Antikenministerium in Kairo der Nachrichtenagentur AFP. Bei Arbeiten an der Beleuchtung einer Vitrine im August 2014 war der Bart der Totenmaske abgefallen und von Angestellten stümperhaft wieder angeklebt worden. Seither verunzierte Klebstoff die Maske.

