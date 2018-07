Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Türkei nach dem Anschlag auf eine Friedensdemonstration in Ankara mit mindestens 86 Toten ihr "tief empfundenes Mitgefühl" ausgesprochen. "Wenn sich die Hinweise auf terroristische Anschläge bestätigen, dann handelt es sich um besonders feige Akte, die unmittelbar gegen Bürgerrechte, Demokratie und Frieden gerichtet sind", hieß es am Samstag in einem Schreiben Merkels an den türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu. Die Teilnehmer einer Kundgebung für Ausgleich und Gewaltlosigkeit anzugreifen, sei "ein gezielter Anschlag auf den Zusammenhalt der Gesellschaft".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.