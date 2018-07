Berlin (AFP) Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat das Vorgehen der Bundesregierung in der Flüchtlingskrise erneut scharf kritisiert. "Wir müssen dringend, und ich rede jetzt von der bundespolitischen Ebene, unserer Politik Ordnung und Inhalt geben", sagte der CSU-Chef am Samstag in Erding bei einem Kongress seiner Partei zum Thema Migration und Flüchtlinge. Wenn sich die Bevölkerung frage, ob die Politik ohnmächtig sei, "dann ist dies ein Alarmsignal für die Politik".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.