Washington (AFP) Die USA und fünf europäische Länder, darunter Deutschland, drängen die Konfliktparteien in Libyen zur Einigung. "Verzögerungen bei der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit werden nur das Leid des libyschen Volkes verlängern", erklärten die USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. Vom "Chaos" in dem Land würden nur "Terroristen" profitieren. Die Staaten appellierten an alle Parteien in Libyen: "Es ist keine Zeit mehr zu verlieren." Zugleich sicherten sie ihre Unterstützung für eine Regierung der nationalen Einheit zu.

