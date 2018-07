Astana (dpa) - Die Niederlande haben zumindest ihre letzte Qualifikationschance zur Fußball-EM 2016 gewahrt. Mit dem 2:1 in Kasachstan schob sich die Elftal in der Gruppe A zunächst vor die Türkei auf den dritten Platz, der zumindest zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Die Türken haben am Abend aber die Chance, mit einem Unentschieden im vorletzten Gruppenspiel in Tschechien wieder vorbeizuziehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.