Berlin (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat Einspruch gegen die 90-tägige Sperre durch die FIFA-Ethikkommission eingereicht. Der Franzose hatte bereits am Donnerstag die Entscheidung des Gremiums als "Farce" bezeichnet. Sollte Platini mit seinem Einspruch scheitern, könnte er vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Platini, der während der Sperre seine Fußball-Tätigkeiten ruhen lassen muss, war wie FIFA-Boss Joseph Blatter für 90 Tage suspendiert worden. Hintergrund ist offenbar eine Zahlung von Blatter an Platini in Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken.

