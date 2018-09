Aalen (SID) - Die deutsche U20-Fußballnationalmannschaft hat beim Elite Cup auch ihr zweites Spiel gewonnen. In Aalen bezwang die Mannschaft von Trainer Frank Wormuth die Niederlande mit 2:1 (1:1). Thilo Kehrer (15.) und Boubacar Barry (54.) trafen vor 2312 Zuschauern für die DFB-Auswahl.

Dem Team steht am Dienstag in Heidenheim (18.00 Uhr) ein echtes Endspiel um den Sieg beim Vier-Länder-Turnier gegen die ebenfalls zweimal siegreichen England bevor. Am Mittwoch hatte sich die deutsche U20 gegen die Türkei mit 1:0 (1:0) durchgesetzt.