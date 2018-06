Dublin (AFP) Bei einem Brand in einem Wohnwagenlager am Stadtrand von Dublin sind neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch mehrere Kinder, sagte der irische Polizeichef Diarmuid O'Sullivan am Samstag. In dem im südlichen Vorort Carrickmines gelegenen Camp lebten demnach Mitglieder des sogenannten irischen fahrenden Volks. Was dort den Brand am frühen Morgen auslöste, war zunächst unklar.

