Jerusalem (AFP) In Ost-Jerusalem ist in der Nacht auf Samstag ein Palästinenser durch Schüsse von israelischer Seite getötet worden. Der 22-Jährige wurde bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften im Flüchtlingscamp von Schuafat erschossen, wie palästinensische Rettungskräfte mitteilten. Auch die israelische Polizei bestätigte den Tod des Palästinensers. Der junge Mann, der im Krankenhaus infolge seiner Verletzungen verstarb, soll nach Angaben seiner Familie noch am Samstag beerdigt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.