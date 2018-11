Jerusalem (AFP) Bei einer erneuten Messerattacke in der Altstadt von Jerusalem sind am Samstag zwei Israelis verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Angriff in der Nähe des Damaskus-Tores in Ost-Jerusalem. Der Angreifer sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Bei den Opfern handele es sich um ultraorthodoxe Juden. Die Rettungskräfte teilten mit, die 62 und 65 Jahre alten Opfer seien ins Krankenhaus gebracht worden. Sie seien bei Bewusstsein und in einem stabilen Zustand. Eines der Opfer sei leicht, das andere "mäßig" verletzt worden.

