Beirut (AFP) Nach ihrem Vormarsch auf die syrische Stadt Aleppo hat sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Aktivisten zufolge in der gleichnamigen Provinz schwere Kämpfe mit Rebellen geliefert. In der Nacht zum Samstag hätten islamistische Rebellengruppen, darunter die mächtige Gruppe Ahrar al-Scham, ein Dorf vom IS zurückerobert, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Kämpfe um ein am Freitag ebenfalls vom IS erobertes Dorf dauerten demnach an.

