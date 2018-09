New York (AFP) Popstars unter sich: US-Sänger Prince hat für Popdiva Madonna in seinem Anwesen nahe Minneapolis ein Privatkonzert gegeben. Wie die Radioreporterin Andrea Swenson in ihrem Blog berichtete, lud Prince die Sängerin in der Nacht zum Freitag nach ihrem Konzert in Saint Paul auf sein Anwesen Paisley Park ein. Madonna sei mit ihren Tournee-Tänzern dort eingetroffen und habe Princes Auftritt begeistert verfolgt, berichtete Swenson.

