Berlin (AFP) Damit Flüchtlingskindern die Integration in Deutschland gelingt, hat die Grünen-Politikerin Franziska Brantner mehr Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen gefordert. "Wir müssen ihnen von Anfang an ein gutes Ankommen ermöglichen und bereits jetzt vorausdenken: Dazu gehört, dass die Flüchtlingskinder bereits früh in die Kitas kommen, dass es dort mehr Sprachfördermittel gibt und wir genügend Plätze in den Schulen haben", sagte die Fraktionssprecherin der Grünen für Kinder- und Familienpolitik der Nachrichtenagentur AFP.

