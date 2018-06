Bad Vilbel (dpa) - Seit er mit seiner Frau Georgia Tornow zusammen ist, glaubt Fernseh-Moderator Ulrich Meyer ("Akte" bei Sat.1) an Liebe auf den ersten Blick.

Er könne sich auch nach knapp 25 Jahren noch genau an den ersten gemeinsamen Moment mit ihr erinnern, verriet der 59-Jährige dem Privatsender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. "Da stand sie plötzlich vor mir. Und in dem Moment war es um mich geschehen", gestand der TV-Produzent.

"Sie können mich fragen, was sie wollen, ich weiß alles über die Liebe auf den ersten Blick." Meyer ist seit fast 20 Jahren in zweiter Ehe mit der Journalistin Georgia Tornow verheiratet.

