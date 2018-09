Sotschi (SID) - Das Rennen in Sotschi und damit wohl auch der Kampf um die Weltmeisterschaft war für Nico Rosberg in der siebten Runde beendet. Nach Problemen mit einem blockierenden Gaspedal rollte der Mercedes-Fahrer in die Box. Hamilton übernahm die Führung vor Bottas, Räikkönen und Vettel.