Straßburg (AFP) Der traditionelle Straßburger Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr in Peking aufgebaut - nach Moskau und Tokio in den vergangenen Jahren. Wie die Veranstalter am Sonntag in Straßburg mitteilten, sollen zwischen dem 5. und 20. Dezember in einem großen Einkaufszentrum der chinesischen Hauptstadt ein gutes Dutzend Holzhütten stehen. Darin werden neben weihnachtlichen Leckereien auch Holzspielzeug und Konfitüre angeboten.

