Köln (SID) - Nach Rumänien und Albanien haben sich am Sonntag auch Weltmeister Deutschland und Polen für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) qualifiziert. Damit stehen insgesamt 16 der 24 Teilnehmer fest. Nach Ende der Qualifikation am Dienstag werden es 20 sein, die letzten vier werden in Play-offs ermittelt. Die K.o-Duelle, an denen die acht Gruppendritten außer dem besten teilnehmen, werden am 18. Oktober ausgelost und zwischem dem 12. und 17. November ausgespielt. - Die bisher feststehenden Teilnehmer für die EM 2016:

Frankreich (Ausrichter)

England

Tschechien

Island

Österreich

Nordirland

Portugal

Schweiz

Spanien

Italien

Belgien

Wales

Rumänien

Albanien

Deutschland

Polen