Istanbul (dpa) - Drei Wochen vor der Parlamentswahl in der Türkei hat der bislang schwerste Anschlag in der Geschichte des Landes die politische Krise dort verschärft. In Ankara gedachten heute Tausende Menschen der Opfer des Doppelanschlags auf eine regierungskritische Friedensdemonstration am Vortag. In Sprechchören beschimpften sie Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als "Mörder". Nach Angaben der islamisch-konservativen Regierung wurden bei dem Anschlag in Ankara mindestens 95 Menschen getötet. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP sprach von mindestens 122 Toten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.