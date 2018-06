Fuji/Stuttgart (dpa) - "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey hat in einem Porsche 911 RSR sein erstes professionelles Autorennen gewonnen. "Dafür haben wir die ganze Saison hart gearbeitet", sagte der 49-jährige Schauspieler am Sonntag nach dem sechsstündigen Wettbewerb im verregneten Fuji in Japan.

Dempsey war nach weiteren Angaben des Stuttgarter Autobauers Porsche direkt von Dreharbeiten für einen neuen Film angereist. Am Steuer des rund 470 PS starken Rennwagens wurde der Darsteller von den Teamkollegen Marco Seefried aus Deutschland und Patrick Long aus den USA unterstützt.

Die Sportwagen-Weltmeisterschaft WEC, an der das Trio teilnahm, gehört zu den bedeutendsten Automobil-Rundstreckenserien.