Berlin (dpa) - Der neue Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, Kanzleramtsminister Peter Altmaier, will bald über die vor allem von Bayern und der CSU geforderte Einrichtung von Transitzonen für Flüchtlinge entscheiden. Solche Zentren in Grenznähe, aus denen bestimmte Asylbewerber nach Schnellprüfungen wieder umstandslos zurückgeschickt werden könnten, könnten ein vernünftiges Element sein, sagte Altmaier der "Bild am Sonntag". "Aber sie allein können das Problem nicht lösen." Die europäischen Gesetze stellten den Mitgliedstaaten frei, Transitzonen einzurichten.

