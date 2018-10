Berlin (dpa) - Die hohen Flüchtlingszahlen sollen laut Kanzlerin Angela Merkel nicht zu Steuererhöhungen führen. "Wir können uns freuen, dass wir seit Jahren gut gewirtschaftet haben und unsere Wirtschaftslage zurzeit gut ist", sagte die CDU-Chefin der "Bild". Merkel ging in dem Interview auch auf "Fehlanreize" ein - großzügige Leistungen an Flüchtlinge, die weitere Menschen nach Deutschland locken könnten. Länder wie die Niederlande oder Luxemburg zahlten deutlich weniger, sagte die Bundeskanzlerin. Deshalb wolle die Bundesregierung dazu zurückkehren, in den Erstaufnahmeeinrichtungen wieder überwiegend Sachleistungen zu verteilen.

