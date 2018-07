Hamilton feiert neunten Saisonsieg - Verfolger Rosberg scheidet aus

Sotschi (dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat beim Formel-1-Grand Prix in Sotschi mit seinem neunten Saisonsieg seine Führung im Titelrennen noch weiter ausgebaut. Der britische Mercedes-Pilot gewann am Sonntag den Großen Preis von Russland vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und dem Mexikaner Sergio Perez im Force India. Titelverteidiger Hamilton führt in der WM-Wertung mit 302 Punkten vor Vettel (236) und seinem Teamkollegen Nico Rosberg (229), der Ende der 7. Runde mit einem Bremsdefekt ausschied.

Jan Frodeno gewinnt Ironman auf Hawaii - Andreas Raelert Zweiter

Kailua Kona (dpa) - Jan Frodeno hat als fünfter deutscher Triathlet die Ironman-WM auf Hawaii gewonnen. Der 34-Jährige aus Saarbrücken setzte sich am Samstag (Ortszeit) nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und einem Marathon-Lauf im Ziel auf dem Alii Drive in Kailua Kona mit etwas mehr als drei Minuten Vorsprung gegen Andreas Raelert aus Rostock. Dritter wurde der Amerikaner Timothy O'Donnell. Frodeno ist der erste Olympiasieger (2008), der auf Hawaii triumphierte. Bei den Frauen siegte die Schweizerin Daniela Ryf.

2:3-Niederlage gegen Mexiko: Klinsmann verpasst mit USA Confed Cup

Pasadena (dpa) - Jürgen Klinsmann hat mit seiner US-Fußball-Nationalmannschaft die Qualifikation zum Confederations Cup 2017 in Russland verpasst. Die vom Schwaben trainierten Amerikaner verloren am Samstag (Ortszeit) vor 93 723 Zuschauern in Pasadena im Bundesstaat Kalifornien das Entscheidungsspiel des CONCACAF-Verbandes gegen den Erzrivalen Mexiko mit 2:3 nach Verlängerung. Somit mussten sich die USA im siebten Spiel unter Klinsmann erstmals dem Nachbarn beugen.

FFC Frankfurt verliert Bundesliga-Topspiel gegen Wolfsburg

Frankfurt (dpa) - Der 1. FFC Frankfurt hat im Topspiel der Frauen-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg die erste Saison-Niederlage kassiert. Der Champions-League-Sieger unterlag dem DFB-Pokalsieger am Sonntag mit 0:2 (0:2). Vor 3240 Zuschauern leitete Peggy Kuznik mit einem Eigentor in der 4. Minute die Frankfurter Heimpleite ein. Es war der erste Gegentreffer für die Hessinnen in dieser Spielzeit. Nationalspielerin Lena Goeßling (38.) erhöhte zum Endstand.

Motorrad-Pilot De Angelis nach Sturz in kritischem Zustand

Motegi (dpa) - Der schwer gestürzte Motorrad-Pilot Alex De Angelis befindet sich nach einer Hirnblutung in kritischem Zustand. Der 31-Jährige wurde mit Medikamenten ruhiggestellt, atmet aber selbstständig, wie sein Team E-Motion IodaRacing und die MotoGP-Serie am Sonntag mitteilten. Der Profi aus San Marino, der am Samstag im Training zum Weltmeisterschaftslauf von Japan in Motegi gestürzt war, sollte am Sonntagabend erneut neurologisch untersucht werden.

Djokovic triumphiert zum sechsten Mal beim Tennisturnier in Peking

Peking (dpa) - Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seine beeindruckende Serie beim ATP-Turnier in Peking ausgebaut und zum vierten Mal in Serie den Titel geholt. Der Weltranglistenerste aus Serbien besiegte am Sonntag seinen einstigen Erzrivalen Rafael Nadal ohne Probleme mit 6:2, 6:2. Der Schützling von Boris Becker triumphierte zum insgesamt sechsten Mal bei dem mit 3,94 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb. In Tokio gewann der Schweizer Stan Wawrinka das ATP-Turnier durch einen 6:2, 6:4-Sieg im Finale gegen den Franzosen Benoît Paire.

US-Golfer gewinnen erneut Presidents Cup gegen die Welt-Auswahl

Incheon (dpa) - Die besten Golfer aus den USA haben zum neunten Mal den Presidents Cup gewonnen. Die Titelverteidiger aus den Vereinigten Staaten setzten sich am Sonntag im südkoreanischen Incheon mit 15,5:14,5 gegen die Welt-Auswahl (außer Europa) durch. Den entscheidenden Punkt für die Amerikaner in den zwölf abschließenden Einzeln holte Bill Haas. Der Sohn des US-Kapitäns Jay Haas besiegte den südkoreanischen Lokalmatador Sangmoon Bae.