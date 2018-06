Gan Schmuel (AFP) Ein israelischer Araber hat bei einer Messerattacke in einem nordisraelischen Kibbuz vier Israelis verletzt. Ein 20-jähriger Araber aus Nordisrael sei zunächst mit seinem Auto in den Kibbuz Gan Schmuel gerast und habe dann auf die Juden eingestochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach Angaben von Rettungskräften wurde eine 19-jährige Frau lebensgefährlich verletzt. Zudem seien ein 14-jähriges Mädchen und zwei Männer im Alter von 20 und 45 Jahren verletzt worden. Der Angreifer wurde laut Polizei festgenommen.

