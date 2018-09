Sofia (SID) - Die deutschen Volleyballer brauchen im letzten Vorrundenspiel einen Sieg, um sich für die K.o.-Runde der EM in Bulgarien und Italien zu qualifizieren. Am Nachmittag trifft das Team von Bundestrainer Vital Heynen auf Tschechien (16.45 Uhr). Beide Mannschaften haben in der Gruppe A noch keinen Sieg eingefahren, aber durch knappe Niederlagen je einen Zähler auf dem Konto. Ein 3:2 würde Deutschland somit genügen.

Der Sieger der Partie zieht als Dritter in die Play-offs ein und trifft dort auf den Zweiten der Gruppe C - voraussichtlich Slowenien oder Belgien. Danach geht es für den Gewinner im Viertelfinale gegen den Ersten der Gruppe A. Platz eins und zwei machen Bulgarien und die Niederlande im Abendspiel am Sonntag in Sofia unter sich aus.