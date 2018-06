Washington (AFP) Tausende Afroamerikaner haben am Samstag in Washington für eine Justizreform und mehr Bürgerrechte demonstriert. Die Teilnehmer reisten aus zahlreichen Bundesstaaten der USA an, um in der Nähe des Kapitols gegen die anhaltende Benachteiligung der Schwarzen im eigenen Land zu protestieren. Anlass war der 20. Jahrestag des "Million Man March", eine der größten Kundgebungen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, bei der die Schwarzen in den USA aufgerufen wurden, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Damals nahmen hunderttausende Menschen teil.

