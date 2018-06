Peking (dpa) - Volkswagen hat in der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos nun auch in China einen Rückruf angekündigt. Die Aktion betrifft allerdings nur wenige Modelle, weil die Diesel-Technologie in China bisher kaum verbreitet ist. Es geht um gut 1900 Tiguan und vier Passat. Chinas staatliche Qualitätsaufsicht ist "sehr besorgt" über den Abgas-Skandal und behält sich weitere Schritte vor. Volkswagen hatte eine förmliche Entschuldigung ausgesprochen.

