Shanghai (AFP) Trotz sinkender Verkaufszahlen in China will der US-Autobauer Ford dort kräftig investieren. 1,8 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) sollen bis 2020 in die Forschung und Entwicklung von Ford in China gesteckt werden, unter anderem in das bereits bestehende Forschungszentrum in Nanjing im Osten des Landes, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese Investition ermögliche, dass die nächste Generation von Ford-Fahrzeugen "komplett auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten" sei, erklärte Konzernchef Mark Fields.

