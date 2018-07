Berlin (AFP) Das Bundeslandwirtschaftsministerium lässt erforschen, wie der Einsatz von Antibiotika in der Schweinehaltung reduziert werden kann. Die parlamentarische Staatssekretärin Maria Flachsbarth (CDU) überreichte am Montag an der Tierärztlichen Hochschule Hannover Zuwendungsbescheide für entsprechende Forschungsarbeiten. "Eine Reduktion von Arzneimittelgaben kann nachhaltig nur erreicht werden, wenn die Tiergesundheit insgesamt verbessert wird", teilte sie mit. Vorhandene Informationen dazu müssten "schnell und übersichtlich" zur Verfügung gestellt werden.

