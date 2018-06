München (AFP) Die CSU will ihre Probleme in den Großstädten mit einem zusätzlichen stellvertretenden Parteichef bekämpfen. CSU-Chef Horst Seehofer sagte am Montag nach einer Vorstandssitzung in München, er werde auf dem Parteitag im November eine Satzungsänderung zur Schaffung eines fünften Partei-Vizes vorschlagen. Für das Amt werde er den Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl vorschlagen.

