Berlin (AFP) Die Drogeriekette dm hat eine umstrittene Spendenaktion zugunsten einer kurdischen Gemeinde verteidigt. "Wir nehmen eure Rückmeldungen zur Aktion in Troisdorf auf, möchten aber auch klarstellen, dass uns soziales Engagement sehr wichtig ist", schrieb das Unternehmen am Sonntagabend auf Facebook. Es reagierte damit auf Boykottaufrufe, die laut der Tageszeitung "Die Welt" von nationalistischen Deutsch-Türken stammten. Auslöser ist eine für Samstag geplante Aktion, bei der in einem dm-Markt in Troisdorf der Menschenrechtsaktivist Rupert Neudeck kassiert. Seine Einnahmen sollen der kurdischen Gemeinde in Troisdorf zugute kommen.

