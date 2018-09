Luxemburg (AFP) Die EU-Außenminister haben von Russland das Ende des militärischen Vorgehens gegen gemäßigte oppositionelle Gruppen in Syrien gefordert. Angriffe, die sich nicht gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder andere von der UNO als Terroristen eingestufte Gruppen richteten, müssten "sofort beendet werden", hießt es in den Schlussfolgerungen des Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg, wie Diplomaten am Montag sagten. Russland müsse zudem "Verletzungen der Souveränität des Luftraums von Nachbarstaaten" Syriens einstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.