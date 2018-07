Brüssel (AFP) Nach der Präsidentschaftswahl in Weißrussland prüft die EU eine Aufhebung der gegen die Führung des Landes verhängten Sanktionen. Die EU-Außenminister würden am Montag darüber sprechen, "unter welchen Bedingungen, in welchen zeitlichen Fristen auch Sanktionen gegenüber Weißrussland verändert oder aufgehoben werden können", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Luxemburg. Dies werde "ein wichtiges Thema" bei dem Treffen mit seinen Kollegen sein.

