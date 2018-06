Passau (AFP) SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi hat die Uneinigkeit in der CDU/CSU in der Flüchtlingspolitik kritisiert. Die "Bipolarität" dort sei unübersehbar, sagte Fahimi der "Passauer Neuen Presse" von Montag. Die SPD sei in ihrer Flüchtlingspolitik dagegen "klar aufgestellt". "Wir sagen nicht einfach nur 'Wir schaffen das', wir füllen diesen Satz auch mit Leben. Wir sagen ganz klar, wo wir ansetzen müssen, um die Herausforderungen bewältigen zu können".

