Berlin (AFP) Die Debatte über zu viele Studierende an deutschen Hochschulen ist dem Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie zufolge verfehlt. Institutsdirektor Dieter Dohmen sagte im Deutschlandradio Kultur am Montagmorgen, das Studium sei derzeit – "und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr" - eine "absolut sichere Bank". Nach wie vor sei der Arbeitsmarkt für Akademiker mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent hervorragend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.