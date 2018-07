Berlin (AFP) Das Bundeskartellamt nimmt die Müllgebühren in Deutschland unter die Lupe. "Wir haben zuletzt den Eindruck gewonnen, dass der Wettbewerb in der Abfallwirtschaft nicht mehr richtig funktioniert", sagte Eva-Maria Schulze vom Kartellamt der Zeitung "Die Welt" vom Montag. Einen konkreten Verdachtsfall oder Einzelanlass gebe es zwar nicht. Von Jahr zu Jahr nähmen aber immer weniger Entsorger an Ausschreibungen teil. "Und wir wollen jetzt wissen, woran das liegt."

