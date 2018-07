Beirut (AFP) Syrische Regierungstruppen sind am Montag mit Unterstützung der russischen Luftwaffe an mehreren Fronten gegen Rebellen vorgerückt. In der zentralen Provinz Hama eroberte die Armee nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Ortschaft Kafr Nabuda. Die EU-Außenminister forderten in Luxemburg einen "politischen Prozess" zur Beilegung des Gewaltkonflikts, wobei einige von ihnen auch Verhandlungen mit der syrischen Führung nicht grundsätzlich ausschlossen.

