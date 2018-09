Jerusalem (AFP) In Jerusalem sind am Montag vier weitere Messerattacken verübt worden: Ein 18-Jähriger aus Ostjerusalem wurde nach Polizeiangaben unweit des Löwentors erschossen, nachdem er auf einen Polizisten eingestochen hatte. Eine 17-Jährige verletzte einen Grenzschützer leicht mit einem Messer. Bei einer Doppelattacke in der Siedlung Pisgat Seev wurden ein 16- und ein 20-jähriger Jude schwer verletzt. Ein weiterer Mann wurde nach einem Angriff in einem Bus erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.