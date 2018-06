Shanghai (AFP) Der Volkswagen-Konzern hat in China den Rückruf von knapp 2000 Diesel-Pkw angekündigt. Betroffen vom Abgas-Skandal sind in der Volksrepublik nur 1946 Autos, die nach China importiert wurden, und zwar die Modelle Tiguan und Passat, teilte Volkswagen China am Montag mit. Im Land selbst produzierte Fahrzeuge seien nicht betroffen, bekräftigte das Unternehmen.

